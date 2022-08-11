"Аналогівнема": у Херсоні окупанти встановили дерев'яні протитанкові їжаки

Окупанти зробили шестикінцвевий хрест зі стволів дерев, які вони прибили один до одного.
Російські окупанти на стільки бояться наступу українських захисників, що намагаються оборонятися усім, що знаходять. У Херсоні вони навіть встановили протитанкові їжаки, але не звичайні залізні, а дерев'яні. Про це почали повідомляти у Telegram-каналах.
Судячи з усього, коштів на нормальні залізні їжаки їм не вистачило.
Окупанти зробили шестикінцвевий хрест зі стволів дерев, які вони прибили один до одного.
"Аналогів справді немає такого у світі", – жартують користувачі соцмереж.
Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв про те, що на території Білорусі поблизу кордону з Україною помітили танки, але не залізні, а теж дерев'яні. Муляжі техніки встановили уздовж кордону.
"З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.
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