"Аналогівнема": у Херсоні окупанти встановили дерев'яні протитанкові їжаки

Окупанти встановили у Херсоні дерев'яні протитанкові їжаки / Колаж фото Вікіпедія, скріншот

Російські окупанти на стільки бояться наступу українських захисників, що намагаються оборонятися усім, що знаходять. У Херсоні вони навіть встановили протитанкові їжаки, але не звичайні залізні, а дерев'яні. Про це почали повідомляти у Telegram-каналах.

Судячи з усього, коштів на нормальні залізні їжаки їм не вистачило.

Окупанти зробили шестикінцвевий хрест зі стволів дерев, які вони прибили один до одного.

"Аналогів справді немає такого у світі", – жартують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв про те, що на території Білорусі поблизу кордону з Україною помітили танки, але не залізні, а теж дерев'яні. Муляжі техніки встановили уздовж кордону.

"З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

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