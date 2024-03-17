Помер Геннадій Москаль

Стверджується, що український політик помер у зв'язку з важкою хворобою.

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У 2020 році Москаль знепритомнів у прямому ефірі ток-шоу / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

У віці 73 років помер нардеп і ексголова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль, повідомили в мережі його колишні колеги по парламенту.

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що Москаль помер через важку хворобу.

Депутати висловлюють співчуття рідним політика.

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Хто такий Геннадій Москаль Геннадій Геннадійович Москаль - український політик, колишній голова Закарпатської облдержадміністрації, український політик і юрист, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), народний депутат України від фракції партії "Батьківщина". У 2011-2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання в "Батьківщину" перейшов з іншими однопартійцями в нову партію, отримавши місце в політичній раді "Батьківщини". З 2007 року народний депутат України VI і VII скликань, з грудня 2012 року - перший заступник голови комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015 року. З 15 липня 2015-го до 11 червня 2019-го знову був головою Закарпатської ОДА, пише Радіо Свобода.

Москалю стало зле

Ще в травні 2020 року ексголові Закарпатської ОДА стало зле під час прямого ефіру. Політик почав тоді хитатися, у нього почали закочуватися очі.

Потім ЗМІ уточнили, що в Москаля виникли проблеми з тиском, але лікарі швидкої оперативно впоралися із ситуацією.

Депутат заявив, що тиск підвищився через температурні зміни.

"У мене в таких випадках і ноги наче ватяні, ходжу як п'яний. Ці дні щось жахливе з погодою робиться. Змінюється тричі на день, а я ж метеозалежний дуже. Зараз усе добре, я вдома. Там уже не так багато до кінця ефіру залишалося", - сказав він тоді.

Свого часу Геннадій Москаль попереджав українських громадян про імперські амбіції Росії, заявляючи, що Москва не збирається віддавати Україні захоплену частину Донбасу і Крим.

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