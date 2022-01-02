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Скільки українців думають позитивно і чекають, що 2022 рік буде краще 2021-го-відповідь соціологів

2 січня 2022, 13:07

Опитування також показало, що 67% респондентів твердо переконані-Україна рухається в неправильному напрямку, 24% — у правильному, 9% – не визначилися.

Старик
Скільки українців думають позитивно - відповідь соціологів / УНІАН

За минулий, 2021 рік, українці стали трохи песимістичніше дивитися на світ. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 14 по 16 грудня.

Наприклад, виявилося, лише третина українців вважають, що 2022 рік буде краще 2021 рік. Далі, згідно з результатами цього опитування, тільки 31% українців вважають, що прийдешній 2022 рік буде кращим за попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться, стільки ж вважають, що наступний рік буде гірше минулого.

Соціологи кажуть, що в минулому році очікування були більш оптимістичні-тоді 52% очікували, що 2021 рік буде краще 2020 року

Опитування також показало, що 67% українців переконані-Україна рухається в неправильному напрямку, 24% — у правильному, 9% – не визначилися.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років у всіх областях (крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 тисячі осіб.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 45,1% українців головним розчаруванням 2021 року серед усіх українських політичних діячів вважають президента України Володимира Зеленського. Водночас 17,3% назвали його "політиком 2021 року".

8,5% опитаних розчаруванням року, що минає, назвали п'ятого президента України, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

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соціологічне опитування новини України
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