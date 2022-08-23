Квітучий сад: Шмигаль представив концепцію щодо відновлення Криму після деокупації

Шмигаль представив концепцію з відновлення Криму / Колаж УНІАН

У вівторок, 23 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив концепцію відновлення Криму після його звільнення від російської окупації.

"Наша мета перетворити Крим на квітучий сад. Це чітка і зрозуміла стратегія в рамках розвитку європейської України", - зазначив він під час свого виступу на Кримській платформі.

За його словами, розвиток Криму стане частиною великого плану відновлення України, який був представлений на конференції в Лугано (Швейцарія).

Концепція відкритого Криму буде одним з головних пунктів стратегії. Її мета - перетворити півострів на європейський курорт із новою інфраструктурою.

"Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованим в європейську мережу доріг TEN-T. це означає розвиток нових транспортних шляхів. Нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу", - підкреслив прем'єр.

Буде також представлений бренд Crimea365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік.

"Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів і конференцій, будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика", - зазначив Шмигаль.

Ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн. Тільки запуск нових авіамаршрутів і розвиток аеропортів дозволить підняти туристичний потік приблизно на 1,5 млн туристів на рік.

Також стратегія передбачає масштабний розвиток екосистеми зрошення, державні проекти у сфері підтримки виробництва вин та іншої аграрної продукції.

Ситуація в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

18 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек в Севастополі.

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