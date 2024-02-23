'Ситуація досить важка': генерал Романенко оцінив наступ росіян на Харківщині

Генерал оцінив ситуацію на Харківському напрямку бойових дій і відзначив, що росіяни продовжують нарощувати ресурси для наступу.

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Ситуація на Харківському напрямку бойових дій досить важка - Романенко / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Російські окупанти продожують наступ в Харківській області фронту з метою захоплення Куп'янська для подальшого просування до Харкова. Ситуація на Харківському напрямку бойових дій залишається динамічною. Про це розповів генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Говорити про події такої перспективи (захоплення Куп'янська - ред.) не доводиться. Ситуація динамічна, постійно змінюється", - вказує генерал Романенко.

Крім того, коментуючи загальну ситуацію в Харківській обалсті екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вказує, що росіяни продовжують агресивні наступальні операції на цьому напрямку.

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"Ситуація на Харківщині досить важка, оскільки противник продовжує нарощувати ресурси. Росіяни не відмовляються від продовження наступу на цьому напрямку", - зазначивгенерал-лейтенант запасу.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Наступ росіян в Харківській області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш відреагував на інформацію, розповсюджену виданням Forbes, про можливий масштабний наступ Росії на Куп'янськ, зауваживши, що ворожі війська стягують туди техніку.

На Харківсько-Луганському напрямку війська Росії ведуть багатосторонню наступальну операцію, активно змінюючи тактику. Ворог атакує на чотирьох напрямках: на північний схід від Куп'янська, на північний захід від Сватового, на північний захід від Сватового і на захід від Кремінної, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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