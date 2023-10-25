РФ стирає Авдіївку і готує новий штурм: названо напрям ймовірного удару

В Авдіївці окупанти повторюють Бахмутський сценарій, впевнений Іван Киричевський.

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РФ влаштувала потужний штурм Авдіївки / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

Захоплення великого Авдіївського терикону спростував начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, це сіра зона, в яку заходять як українські, так і ворожі ДРГ. Зараз там неможливо закріпитися, пояснив він у коментарі Каналу 24.

"Є сам терикон, а біля нього кілька невеликих. Це маленький терикон. Він багатошаровий, не звичайний класичний терикон. На одному з маленьких шарів, умовно поруч з великим териконом, росіяни поставили прапори і зробили з цього якийсь цирк", - пояснив він. відео дня

За його словами, якби Авдіївський терикон був під контролем окупантів, то заїхати в місто було б неможливо, хоча і не приховує, що ситуація навколо міста дійсно складна.

За словами начальника Авдіївської ГВА, окупанти не зменшують свої штурми на цьому напрямку. Вони намагаються оточити місто невеликими групами, в основному це 10-15 осіб, а також намагаються підійти до залізниці, яка знаходиться під серйозним вогневим контролем ЗСУ.

Чому РФ націлилася на штурм Авдіївки

За словами експерта Defence Express Івана Киричевського, Авдіївка - це єдине місце зараз на фронті там, де росіяни мають хоч якусь, навіть якщо невелику, але перспективу взяти місто в оточення.

"В інших частинах фронту у них такої перспективи немає. Саме тому вони там роблять такі зусилля, тобто кидають піхоту в штурм, застосовують широко авіацію. Авдіївка - це контроль підступів до Донецька, і Мар'їнка – це теж контроль підступів до Донецька. Тому виходить, що як би на двох ділянках вони діють однаково напружено, просто від Мар'їнки майже нічого не залишилося. А за Авдіївку – ще є за що боротися", - пояснив він у коментарі Сurrenttime.

РФ може готувати масштабний наступ

Експерт також не виключає, що росіяни все-таки не відмовилися від намірів підготувати велику наступальну кампанію на Сході і для цього їм необхідно підготувати умови, одним з яких може бути "зрізання" виступу в районі Авдіївки.

"Все що ми бачимо зараз під Авдіївкою, ми могли, на жаль, бачити і в Бахмуті. Бахмутська інновація росіян - зносити інфраструктуру в оточених містах авіабомбами, щоб захисники міста не могли скористатися. Активність піхотних штурмів - теж винахід росіян, який вони показали під Бахмутом. І масованість всіх наявних зусиль в одному взятому районі, в районі якогось великого індустріального міста, це теж як би, на жаль, росіяни показали на Бахмуті", - додав Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що РФ перекидає під Авдіївку нові сили, незважаючи на великі втрати. Окупанти стикаються з такими ж проблемами, які були у ЗСУ в перші тижні українського контрнаступу в червні 2023 року.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чому РФ так вчепилася за Авдіївку. Прориву біля Авдіївки насамперед очікують у вищому військово-політичному керівництві країни-агресора Росії.

Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки Донецької області окупанти почали використовувати тактику "кротів" - хочуть підібратися непомітно до позицій ВСУ.

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