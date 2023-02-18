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У Зеленського чітко відповіли, чи битимуть ЗСУ по території РФ

18 лютого 2023, 23:10
Радник глави ОП підкреслив, що Україна юридично бездоганно поводиться у цій війні.
ВСУ, Кремль
У Зеленського чітко відповіли, чи битимуть ЗСУ по території РФ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зобов'язалася перед міжнародними партнерами не завдавати ударів по території країни-агресорки Росії. Водночас українські захисники мають повне право бити по окупованих територіях України, включно із Донбасом та Кримом.

"Офіційна позиція України – ми не завдаємо ударів по території Росії. Україна завдає ударів по російських окупаційних військах на окупованих територіях, включаючи і Донбас, і Крим, і всю територію в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Тут ми маємо абсолютно законне право знищувати все, що загрожує нашій територіальній цілісності", - сказав Подоляк в інтерв'ю виданню Report.

Як зазначив радник глави ОП, і світова спільнота, і всі демократичні країни, і 51 стаття статуту ООН, і міжнародне право чітко трактують, що Україна юридично бездоганно поводиться у цій війні.

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Він зауважив, що в контексті прямих ударів по території Росії Україна це може зробити іншим шляхом: ЗСУ успішно просуватимуться вперед, звільняючи окуповані території, що призведе до наростання внутрішніх та військових конфліктів всередині Росії.

"Це можуть бути і соціальні бунти, пов'язані з невдоволенням населення політичною елітою, і внутрішньоелітний конфлікт, який виявлятиметься у вибухах, підривах, ударах по різних місцях. Це не пов'язано з Україною, це пов'язано з різким руйнуванням державної системи управління в самій Росії, різким ослабленням силових вертикалей, різким наростанням кількості проявів протестних настроїв. Це не політичні протести, це соціальні, економічні протести, це конфліктні протести на всій території Росії", - розповів Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. Також Подоляк зазначив, що окупанти зараз шукають тактику для обстрілів України, щоб зменшити свої ракетні втрати.

Раніше Подоляк заявляв, що на фронті розпочався ключовий етап бойових дій. Він підкреслив, що наразі йде боротьба за першість. "Саме сьогодні відбувається ключовий етап, коли йде боротьба за ініціативу, хто буде володіти цією ініціативою. Зрозуміло, що Росія йде в ва-банк", - підкреслив радник глави ОП.

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