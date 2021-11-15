"Ситуація нехороша": у Зеленського попередили про високі ризики вторгнення РФ

Олексій Арестович / Скріншот

Вперше з 2014 року рівень військової небезпеки-політичної та гібридної - можна порівняти з ситуацією кінця 2013-початку 2014 року, коли Росія готувалися захоплювати Крим, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Ситуація нехороша, відразу скажу", - підкреслив він в ефірі каналу Дом.

Разом з тим співрозмовник нагадав про недавнє підписання Хартії про стратегічне партнерство між США і Україною з 12 пунктів з безпеки.

"Судячи з переговорів, які в США провела українська делегація, там прекрасно розуміють небезпеку. Недарма йде посилення угруповання в Чорному морі. Вони готуються до різних можливих сценаріїв в цьому регіоні", - підкреслив він.

Радник глави ОП також звернув увагу на тісну взаємодію України в регіональному масштабі.

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"Тобто українське керівництво дуже тісно взаємодіє з керівництвом Польщі та країн Балтії. І вживає певних заходів, зокрема, 8,5 тис. правоохоронців перекидаються на українсько-білоруський кордон з готовністю відображати перенаправлений російськими і білоруськими спецслужбами потік мігрантів на північний кордон України", - додав Арестович.

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Раніше Арестович заявив про те, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі є свідомою операцією Росії.

Разом з тим представник ОП не виключив, що ситуація надалі загострюватиметься.

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