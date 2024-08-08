Ситуація на ЗАЕС загострюється: тисячу солдатів РФ перекинуто на станцію

Усі шість атомних реакторів ЗАЕС зараз перебувають в стані холодної зупинки, який є "найнебезпечнішим способом закриття реактора". Деталями поділився міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz".
За його словами, близько тисячі російських загарбників перебувають на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Також там працюють декілька тисяч співробітників. Їх найняла компанія, яка афілійована з концерном "Росатом".
"На ЗАЕС близько 1000 окупантів. Включно зі своєю зброєю. І тому в безпосередній близькості від ядерних об’єктів є фугасна зброя. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки", — заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz".відео дня
За словами мера, попри те, що на атомну станцію найняли декілька тисяч працівників, там все ще не вистачає кваліфікованого персоналу.
"Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір з оператором, — компанією, що належить російському атомному концерну "Росатом" — більше не має права зайти на територію АЕС. Нині є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "Росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2000 співробітників. Але це не кваліфіковані працівники", — додав мер Енергодара.
Своєю чергою Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані російського державного реєстру повідомляє, що Росія зареєструвала військову частину "Росгвардії" на території Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, щоб легалізувати перебування своїх військових.
"Військова частина №6945 (ІПН 9001028566), зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. Саме за цією адресою розташовані промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В росреєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Натомість є дані про засновника. Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії РФ", – вказано у витязі.
Такими діями Росія намагається легітимізувати перебування своїх військових на території станції.
Ситуація на ЗАЕС - що відомо
До слова, Путін, ймовірно, планує аварію на ЗАЕС. Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк висловив думку, що, якщо Росія перезапустить енергоблоки ЗАЕС та наважиться на під'єднання їх до російської енергосистеми, катастрофа стане питанням часу. В той же час військових на ЗАЕС стає більше.
В Енергоатомі приголомшили можливим неприємним сценарієм, якщо РФ не зупинити. Якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як у Фукусімі. Про це заявив в.о. голови "Енергоатом" Петро Котін.
Не дарма в ООН вимагають виведення військ РФ з ЗАЕС. 11 липня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо технічної та фізичної безпеки ядерних об'єктів України. Це стосується і Запорізької атомної електростанції.
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