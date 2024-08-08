Ситуація на ЗАЕС загострюється: тисячу солдатів РФ перекинуто на станцію

Путін не перестає створювати нові загрози на ЗАЕС. Так, на станцію було перекинуто тисячу російських солдат з фугасною зброєю, зареєстровано військову частину.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-na-zaes-obostryaetsya-tysyacha-soldat-rf-perebroshena-na-stanciyu-prichina-10586828.html Посилання скопійоване

Росіяни створюють нові провокації на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Telegram Енергодар

Усі шість атомних реакторів ЗАЕС зараз перебувають в стані холодної зупинки, який є "найнебезпечнішим способом закриття реактора". Деталями поділився міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz".

За його словами, близько тисячі російських загарбників перебувають на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Також там працюють декілька тисяч співробітників. Їх найняла компанія, яка афілійована з концерном "Росатом".

"На ЗАЕС близько 1000 окупантів. Включно зі своєю зброєю. І тому в безпосередній близькості від ядерних об’єктів є фугасна зброя. Це величезний ризик безпеці, який може мати дуже серйозні наслідки", — заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz". відео дня

За словами мера, попри те, що на атомну станцію найняли декілька тисяч працівників, там все ще не вистачає кваліфікованого персоналу.

"Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір з оператором, — компанією, що належить російському атомному концерну "Росатом" — більше не має права зайти на територію АЕС. Нині є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "Росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2000 співробітників. Але це не кваліфіковані працівники", — додав мер Енергодара.

Своєю чергою Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані російського державного реєстру повідомляє, що Росія зареєструвала військову частину "Росгвардії" на території Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, щоб легалізувати перебування своїх військових.

"Військова частина №6945 (ІПН 9001028566), зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. Саме за цією адресою розташовані промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В росреєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Натомість є дані про засновника. Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії РФ", – вказано у витязі.

Такими діями Росія намагається легітимізувати перебування своїх військових на території станції.

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

До слова, Путін, ймовірно, планує аварію на ЗАЕС. Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк висловив думку, що, якщо Росія перезапустить енергоблоки ЗАЕС та наважиться на під'єднання їх до російської енергосистеми, катастрофа стане питанням часу. В той же час військових на ЗАЕС стає більше.

В Енергоатомі приголомшили можливим неприємним сценарієм, якщо РФ не зупинити. Якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як у Фукусімі. Про це заявив в.о. голови "Енергоатом" Петро Котін.

Не дарма в ООН вимагають виведення військ РФ з ЗАЕС. 11 липня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо технічної та фізичної безпеки ядерних об'єктів України. Це стосується і Запорізької атомної електростанції.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред