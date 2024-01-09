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"Ситуація не патова": в Раді прокоментували хід бойових дій на фронті

Юрій Берендій
9 січня 2024, 10:45оновлено 9 січня, 11:21
У Раді зазначили, що російські пропагандисти створюють інформаційний образ навколо своїх невдач, щоб зменшити їх вплив.
'Ситуація не патова': в Раді прокоментували хід бойових дій на фронті
В Росії зараз намагаються вибратися з важкого стану невдачі та розгрому / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Наратив про те, що "війна в Україні зайшла в глухий кут" просувають російські пропагандисти для того, щоб переконати західних партнерів не продовжувати військову та фінансову підтримку України. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, просуваючи подібні наративи російська пропаганда намагається закласти в нього ментальні та інформаційні пастки.

"На жаль, в них (пастки - ред.) потрапляють навіть деякі поважні представники західного експертного середовища, не кажучи вже про пересічних громадян. Я таке питання відношу до категорії тих, про які говорять, що вони з подвійним дном", - зазначив він.

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За словами Завітневича, в Росії зараз намагаються вибратися з важкого стану невдачі та розгрому, який спричинив болісний синдром поразок та крах їхньої так званого бліцкригу у 2022 році. Вони також намагаються відвести увагу від неудач у своїх стратегічних планах на 2023 рік, пов'язаних з повною окупацією певних українських областей, які Володимир Путін поспішив оголосити своїми.

"Для цього вони намагаються вибудувати інформаційно-пропагандистський фасад навколо своїх невдач і спрямувати проєкцію на всього один фрагмент російсько-української війни – наш контрнаступ під час літньо-осінньої кампанії – з прив’язкою до метрів та кілометрів просування наших сил. Так, нині на фронті переважно позиційні бої. Але чи правильно буде трактувати це як перемогу росіян? Логіка ворога зрозуміла – переконати наших партнерів, світову спільноту у недоцільності продовження безпекової допомоги України, нав’язати наратив про безальтернативність компромісів з РФ і змусити визнати у її складі окуповані українські території", - пояснює голова комітету з питань нацбезпеки.

Завітневич підкреслив, що замороження війни є для диктатора Путіна стратегічним кроком, який дозволяє йому накопичити сили для подальшої окупації України. Він також зазначив, що Україна не є кінцевою ціллю російського військово-політичного керівництва.

"Наступними стануть інші європейські країни", - резюмував він.

Війна росії проти України - останні новини

Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило отримання Україною 100 гігабайт секретних даних з підприємства ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), яке виготовляє військове обладнання та техніку для війни проти України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 8 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої на північ і південь від Бахмута, але не було підтверджених змін у лінії фронту. Водночас, окупантам вдалося здійснити невелике просування на захід від Донецька.

Зараз у російській армії відсутні необхідні резерви для наступу на Харків. Про це повідомив військовий експерт та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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