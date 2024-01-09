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Окупанти незначно просунулися в районі Донецька - ISW

Анна Ярославська
9 січня 2024, 06:55
Позиційні бої тривали в районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки.
ЗСУ, війська РФ
Російські війська просунулися до східної околиці Георгіївки / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

8 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої на північ і південь від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту не було. Окупантам вдалося незначно просунутися на захід від Донецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків ISW, позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута в районі Хромового; і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 1307-го мотострілецького полку територіальних військ Росії (6-а мотострілецька дивізія, 3-й АК) і 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й АК) безуспішно намагалися захопити панівні висоти на північний захід від Кліщіївки, атакуючи на північний захід і схід від населеного пункту, але російські війська просунулися до цих висот всього на кілька сотень метрів.

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Бої на Донбасі-карта
Бої на Донбасі - карта / understandingwar.org

Повідомляється, що російські війська атакували:

  • біля Авдіївки;
  • на північний захід від Авдіївки в районі Степового, Тоненького, Новобахмутівки і в двох кілометрах на схід від Авдіївського коксохімічного заводу;
  • на захід від Авдіївки в районі Північного та Первомайського;
  • на північний захід від Авдіївки в районі Невельського;
  • на південний схід від Авдіївки в районі промислової зони.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 7 січня, показує, що російські війська просунулися до східної околиці Георгіївки (6 км на захід від Донецька).

Бої на Донбасі-карта
Бої на Донбасі - карта / understandingwar.org

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Мар'їнки та Георгіївки і на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки і Побєди.

Бої за Авдіївку

З початку жовтня російські війська почали активно атакувати місто Авдіївка. За цей час їм не вдалося домогтися значних успіхів на цьому відрізку фронту, а їхні втрати були великими. До тих пір, поки російським військам не вдасться захопити Авдіївський коксохім, оточення міста залишатиметься неможливим, вважає військовий експерт Юрій Федоров.

8 січня повідомлялося, що російські окупаційні війська ведуть штурмові дії в усіх напрямках у бік Авдіївки Донецької області та завдають авіаударів по місту.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що з жовтня в ході активних штурмів Авдіївського плацдарму в Донецькій області росіяни втратили 411 одиниць техніки, а Україна - лише 30.

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війна в Україні Авдіївка новини України війна Росії та України бої за Авдіївку
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