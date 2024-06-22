'Cитуація може змінюватися щодня': Міненерго здивувало заявою про відключення світла

Поки зарано робити прогнози про відключення світла в осінньо-зимовий період, оскільки ситуація може змінюватися після кожної атаки РФ, сказала Світлана Гринчук.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-mozhet-menyatsya-kazhdyy-den-minenergo-udivilo-zayavleniem-ob-otklyuchenii-sveta-10575065.html Посилання скопійоване

Ситуація з відключеннями може змінюватися після кожної ракетної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, в Україні триває ремонт на атомних енергоблоках. Вона наголосила, що частину критичного обладнання вдалося відновити. Також триває підготовка об'єктів генерації до зими.

"Зараз у нас йде й ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, але зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки зарано. Але звичайно ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки", - зазначила Гринчук. відео дня

Світові блекаути / Інфографіка: Главред

Хто така Світлана Гринчук? Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики. Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Атаки РФ по енергетиці України - ситуація зі світлом

Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, атаки зазнали об'єкти Укренерго в західних та південних регіонах. Внаслідок обстрілу на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків, яких доставили до лікарні.

Раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Україна активно готується до зими і робить все можливе, щоб мінімізувати відключення електроенергії. Хоча їх уникнути важко через серйозні пошкодження.

Як повідомляв Главред, російські війська почали атакувати сонячні електростанції в Україні. Знищено об'єкти з загальною потужністю понад 9 гігават, розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред