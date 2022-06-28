"Ситуація змінюється дуже сильно": мер Житомира попередив про вторгнення армії Лукашенка в Україну

Градоначальник вважає, що Білорусь може безпосередньо вплутатися у війну.
Білорусь може приєднатися до Росії у війні проти України. Така ймовірність збільшилася в останні дні.
У коментарі "Суспільному" мер Житомира Сергій Сухомлин нагадав, що раніше шанс розвитку такого варіанту подій був мінімальним, але все змінилося.
"Йде спроба втягнути білоруську армію у війну проти України. Якщо кілька тижнів тому я говорив, що ймовірність нападу з боку Білорусі невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно", - заявив Сухомлин.
Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів також підтвердив, що ризик вторгнення в Україну армії Білорусі збільшується через те, що Росія перекинула на територію РБ свої додаткові сили.
Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато чого, вважає президент Зеленський.
Читайте також:
- РФ вперше вдарила по Україні з Білорусі дальніми бомбардувальниками Ту-22М3
- Війська РФ можуть через 2-3 тижні повернутися в Білорусь, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога-ГУР
- Можуть нести ядерні ракети: Путін пообіцяв передати Білорусі комплекси"Іскандер-М"