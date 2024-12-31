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У Криму у новорічну ніч можуть вимикати мобільний інтернет: в чому причина

Маріна Фурман
31 грудня 2024, 19:27
29
Окупаційна влада зазначила, що подібні вимкнення інтернету можуть відбутися "в будь-який, а не тільки нічний час".
Крим, телефон
Коли в Криму планують вимиикати мобільний інтернет / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в Криму будуть вимикати мобільний інтернет на Новий рік
  • Чи буде працювати стільниковий звʼязок (дзвінки, SMS)

У тимчасово окупованому Криму можливі відключення мобільного інтернету в ніч з 31 грудня на 1 січня. Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на радника російського голови Криму Олега Крючкова.

За словами радника, такі дії викликані "забезпеченням безпеки" в Криму.

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"Відключатися мобільний інтернет може у будь-який, а не лише нічний час. При цьому стільниковий зв'язок (дзвінки, SMS) працюватиме", – написав Крючков у своєму Telegram-каналі.

Водночас у повідомленні йдеться, що всі кабельні інтернет-провайдери будуть "надавати послуги у звичайному режимі (тобто домашні, офісні та міські підключення та Wi-Fi буде працювати)".

Вибухи в Криму - останні новини

Як писав Главред, 30 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, які, за словами окупантів, були наслідком атаки безпілотників — як повітряних, так і морських. Також з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язували з атакою морських дронів.

Згодом, українська розвідка повідомила, що в Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же російський вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Пізніше голова ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що знищення ворожого Мі-8 морським дроном - історична операція.

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Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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