У Криму у новорічну ніч можуть вимикати мобільний інтернет: в чому причина

Окупаційна влада зазначила, що подібні вимкнення інтернету можуть відбутися "в будь-який, а не тільки нічний час".

https://glavred.net/world/v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-mogut-vyklyuchat-mobilnyy-internet-v-chem-prichina-10626713.html Посилання скопійоване

Коли в Криму планують вимиикати мобільний інтернет / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

Чому в Криму будуть вимикати мобільний інтернет на Новий рік

Чи буде працювати стільниковий звʼязок (дзвінки, SMS)

У тимчасово окупованому Криму можливі відключення мобільного інтернету в ніч з 31 грудня на 1 січня. Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на радника російського голови Криму Олега Крючкова.

За словами радника, такі дії викликані "забезпеченням безпеки" в Криму.

відео дня

"Відключатися мобільний інтернет може у будь-який, а не лише нічний час. При цьому стільниковий зв'язок (дзвінки, SMS) працюватиме", – написав Крючков у своєму Telegram-каналі.

Водночас у повідомленні йдеться, що всі кабельні інтернет-провайдери будуть "надавати послуги у звичайному режимі (тобто домашні, офісні та міські підключення та Wi-Fi буде працювати)".

Вибухи в Криму - останні новини

Як писав Главред, 30 грудня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, які, за словами окупантів, були наслідком атаки безпілотників — як повітряних, так і морських. Також з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язували з атакою морських дронів.

Згодом, українська розвідка повідомила, що в Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий же російський вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Пізніше голова ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що знищення ворожого Мі-8 морським дроном - історична операція.

Читайте також:

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред