Удар по Хмельницькій області: з'явилися подробиці про постраждалих

Вночі Росія запустила дрони по території Хмельницької АЕС.

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Пошкоджено, зокрема, будівлі Хмельницької АЕС / Колаж Главреда. Фото: ДСНС Хмельницької області

18 мешканців Славути отримали поранення внаслідок нічного обстрілу Росією Хмельницької області.

Як повідомив мер міста Славута Хмельницької області Василь Сидор, двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

"Пошкоджень дуже багато: всі - об'єкти освіти, а це 28 об'єктів, де різна ступінь пошкоджень. Далі лікарня, промислові підприємства, близько 300 багатоповерхових будинків і приватний сектор", - заявив Сидор. Він підкреслив, що в місті немає військових об'єктів або військових частин. відео дня

Росія вдарила дронами біля Хмельницької АЕС

Сьогодні вночі Росія вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Атака росіян призвела до відключень у містах Славуті та Нетішині Хмельницької області.

Крім того, тимчасово знеструмлено споживачів Кіровоградської, Чернігівської та Київської областей.

Росія готує масований удар

Президент Володимир Зеленський попередив про наміри окупантів бити по українській енергоінфраструктурі. При цьому глава держави підкреслив, що в цьому році Київ не тільки буде відбивати атаки, а й готується до ударів у відповідь.

На думку експерта Олександра Коваленка, все ж Росія буде більше використовувати для атак на Україну іранські "Шахеди", а не ракети.

Крім "Шахедів" Росія також почала застосовувати по Україні так звані дрони-газонокосарки з меншою бойовою частиною. Спікер повітряних сил Юрій Гнат помічати, що ці БПЛА покликані виснажити ресурси нашої ППО.

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