Росіян рознесло на шматки разом з технікою: Зеленський показав удари по цілях РФ

Бійці Збройних сил України ефективно знищують російських окупантів разом з ворожою технікою.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі і показав відповідне відео.
За словами глави держави, на Таврійському напрямку окупанти відчули силу ударів українських захисників.
"Таврійський напрямок. Наші удари дронами по військових цілях. Дякую воїнам за точність! Так тримати!",- написав Зеленський.
Він також опублікував відповідне відео.
Дивіться відео - удари по окупантах РФ:
Удари по окупантах РФ
Раніше повідомлялося, що склад зі зброєю РФ злетів у повітря: з'явилися деталі зухвалої операції ГУР у Донецьку. Знищена база РФ з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го АК.
Раніше повідомлялося про те, що ракетним ударом у Донецьку знищено 73 окупанта. В результаті були ліквідовані також 6 офіцерів армії РФ, які проводили нараду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Донецька прогримів потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна. За даними ЗМІ, в результаті події в Донецьку постраждали дві людини, а удари нібито були нанесені з РСЗВ "Град".
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