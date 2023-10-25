Росіян рознесло на шматки разом з технікою: Зеленський показав удари по цілях РФ

На Таврійському напрямку окупанти відчули силу ударів українських захисників.

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Володимир Зеленський показав удари по окупантах РФ / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, скріншот

Бійці Збройних сил України ефективно знищують російських окупантів разом з ворожою технікою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі і показав відповідне відео.

За словами глави держави, на Таврійському напрямку окупанти відчули силу ударів українських захисників.

відео дня

"Таврійський напрямок. Наші удари дронами по військових цілях. Дякую воїнам за точність! Так тримати!",- написав Зеленський.

Він також опублікував відповідне відео.

Дивіться відео - удари по окупантах РФ:

Скріншот повідомлення В.Зеленського / скріншот

Удари по окупантах РФ

Раніше повідомлялося, що склад зі зброєю РФ злетів у повітря: з'явилися деталі зухвалої операції ГУР у Донецьку. Знищена база РФ з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го АК.

Раніше повідомлялося про те, що ракетним ударом у Донецьку знищено 73 окупанта. В результаті були ліквідовані також 6 офіцерів армії РФ, які проводили нараду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Донецька прогримів потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна. За даними ЗМІ, в результаті події в Донецьку постраждали дві людини, а удари нібито були нанесені з РСЗВ "Град".

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