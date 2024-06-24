Штурмовиків РФ "перемололи" разом із технікою: ЗСУ відбили потужну атаку ворога

Штурм російських окупантів із бронетехнікою відбили українські захисники, знищивши живу силу і техніку РФ.
Українські бійці знищили та пошкодили 6 одиниць важкої ворожої техніки, повідомляє пресслужба 33-ї окремої механізованої бригади.
"Знову рано вранці ворог спробував атакувати українські рубежі. Додатковий захист, РЕБ та мангали не врятували російську техніку від уражень", - розповіли українські захисники.
Уточнюється, що в результаті українські воїни знищили п'ятьох окупантів і поранили ще чотирьох.
Українські захисники також знищили та пошкодили техніку РФ:
- 5 танків (3 - знищено, 2 - пошкоджено);
- 1 БМП (знищено).
Дивіться відео - відбиття штурму РФ:
Що відомо про 33-ю окрему механізовану бригаду
33 ОМБр - з'єднання механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України. Створена у 2016 році. Після російського вторгнення в Україну у 2022 році була розгорнута, у 2023 році вела бої на Запорізькому напрямку. Бригада має на озброєнні танки Leopard 2A4, модернізовані динамічним захистом, пише Вікіпедія.
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Раніше повідомлялося про те, що удари HIMARS зірвали штурм 90-тисячного "кулака" РФ. Після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті відразу змінилася.
Нагадаємо, ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області. 18 одиниць техніки ворога зупинилися в полі, після чого по військових РФ було завдано удару.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ "віджали" позиції у РФ на сході і розстріляли ворожу колону "касетами". Російське угруповання в Красногорівці зараз у складному становищі.
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