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РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямки

22 квітня 2022, 16:56

Окупанти готують удари під Ізюмом, Попасною, Сєвєродонецьком та стискають кільце навколо Маріуполя.

військові, війна, ЗСУ
ЗСУ готуються до відбиття нового удару РФ / Фото Reuters

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів на сході України, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - сказав Мотузяник на брифінгу у медіа центрі "Україна" в Києві в п'ятницю.

За словами спікера, найбільша активність окупантів спостерігається:

  • у напрямку Ізюм-Барвінкове;
  • в районі вузлової залізничної станції Попасна;
  • в районі Сєвєродонецького урбанізованого району;
  • поблизу Маріуполя;
  • на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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