Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Що важливо знати:
- В Україні запровадять надзвичайний стан
- Як працюватимуть школи
- Яка ситуація в енергетиці
В Україні можуть запровадити надзвичайний стан в енергетиці. У зв'язку з цим Міністерство освіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - сказав глава української держави.
Таку заяву він зробив під час наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній системі України, на якій окрему увагу приділили Києву.
Таким чином, школярі можуть перейти на дистанційне навчання на час надзвичайного стану в енергетиці. Рішення буде прийнято після пропозиції Міносвіти та місцевої влади щодо освітнього процесу.
Надзвичайна ситуація в енергетиці - що треба знати
14 січня Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації.
У Києві станом на 14 січня діють екстрені відключення світла. У деяких будинках електропостачання відсутнє по кілька днів поспіль.
Мер Києва Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві.
