Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Рішення буде прийнято після пропозиції Міносвіти та місцевої влади щодо освітнього процесу.

https://glavred.net/ukraine/shkoly-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie-zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10732340.html Посилання скопійоване

В Україні можуть перевести школи на дистанційне навчання / Колаж Главред, фото pixabay, Володимир Зеленський телеграм

Що важливо знати:

В Україні запровадять надзвичайний стан

Як працюватимуть школи

Яка ситуація в енергетиці

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан в енергетиці. У зв'язку з цим Міністерство освіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - сказав глава української держави. відео дня

Таку заяву він зробив під час наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній системі України, на якій окрему увагу приділили Києву.

Відключення світла інфографіка / Главред

Таким чином, школярі можуть перейти на дистанційне навчання на час надзвичайного стану в енергетиці. Рішення буде прийнято після пропозиції Міносвіти та місцевої влади щодо освітнього процесу.

Надзвичайна ситуація в енергетиці - що треба знати

14 січня Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації.

У Києві станом на 14 січня діють екстрені відключення світла. У деяких будинках електропостачання відсутнє по кілька днів поспіль.

Мер Києва Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред