В Україні запровадять нову систему вищої освіти: які зміни чекають на студентів

Уряд України готується до трансформації системи вищої освіти, спрямованої на покращення фінансування та її доступності.

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Уряд України готує масштабну реформу вищої освіти / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Уряд України планує впровадити масштабну реформу вищої освіти цього року, яка передбачає зміни в підходах до фінансування. Реформа пропонує введення грантів та пільгових кредитів для студентів, а також новий підхід до контрактної форми навчання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, система фінансування буде переглянута, щоб охопити державною підтримкою якнайбільше студентів. Зараз система має навчання на бюджеті та за контрактом, однак уряд пропонує новий підхід.

"Сьогодні ухвалюємо законопроект, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання", - ідеться в заяві. відео дня

Державні гранти на освіту

Державне замовлення передбачає повністю безкоштовне навчання за бюджетні кошти для найкращих абітурієнтів за конкурсним балом. Також вразливі категорії можуть розраховувати на частину бюджетних місць.

Така система надасть можливість студентам отримати безоплатне навчання з важливих для держави спеціальностей, таких як медицина чи освіта. Після успішного завершення навчання держава пропонувати перше робоче місце випускникам.

Крім цього, планують запровадити державні гранти. Вони допоможуть покрити витрати на навчання. Гранти не потрібно буде повертати і вони не передбачають обов'язків щодо відпрацювання.

Підтримка "контрактників"

Крім того, держава планує підтримувати контрактників, надаючи їм гранти. Шмигаль зауважив, що на розмір гранту впливатимуть результати зовнішнього оцінювання знань та обрана спеціальність.

"Так, сьогодні в нас 60% студентів навчається на контракті. Наша мета - щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або, в майбутньому, пільгові кредити", - сказав Шмигаль.

Спеціальні умови вступу

Міністр уточнив, що нова система стосуватиметься лише нових абітурієнтів. Також вона передбачає спеціальні умови прийому на навчання певних категорій вступників.

Спеціальні умови прийому на навчання в університетах стосуватимуться:

ветеранів;

дітей загиблих українських героїв;

дітей з інвалідністю;

дітей сиріт;

інших пільгових категорій.

"Вища освіта має стати більш якісною і більш доступною для тих, хто цього справді хоче", - пояснив Шмигаль.

Він підкреслив, що мета полягає у тому, щоб більше студентів отримували державну підтримку, замість навчання на контракті.

Зміни для студентів

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року українські студенти, які були у російському полоні або ув'язнені через агресію РФ, зможуть отримувати соціальні стипендії. Ця підтримка розповсюджується також на їхніх дітей.

Як повідомляв Главред, в Україні планують збільшити стипендії. Їх мають підняти до розміру, який покриватиме повні витрати студентів на навчання та проживання.

Також Верховна Рада вирішила не скасовувати заочну форму навчання. Депутат Юлія Гришина пояснила, що попри потребу в удосконаленні, заочна форма навчання є важливою для близько 300 000 осіб, у тому числі військових, тож потребує поліпшення, а не відміни.

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