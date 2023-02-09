Шестеро людей під завалами, їх чути: з'явилися перші фото і відео наслідків вибуху у Києві

Рятувальники намагаються дістати з-під завалів людей, які там опинилися внаслідок вибуху. З ними є зв'язок.

Наслідки вибуху на колишньому заводі в Києві 9 лютого/ КМВА

Внаслідок вибуху на колишньому заводі у Києві, який прогримів вдень 9 лютого, загинула одна людина, трьох вдалося витягнути з-під завалів.

Проте зараз під завалами ще залишаються шестеро людей, з чотирма із них є зв'язок. Рятувальники їх чують і намагаються дістатися до них. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Шестеро людей залишаються під завалами, з чотирма є зв'язок. Зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м.кв.", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджена будівля і виникла пожежа.

У КМВА наголосили, що рятувальна операція триває й інформація уточнюється.

Також місцева влада опублікувала перші фото з місця трагедії.

Наслідки вибуху на колишньому заводі в Києві 9 лютого/ КМВА

Наслідки вибуху на колишньому заводі в Києві 9 лютого/ КМВА

скрін

Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі Києва в четвер, 9 лютого, пролунав вибух на території колишнього заводу. Уже відомо про одну загиблу людину. За попередньою інформацією, яку озвучили в КМВА, на території одного з колишніх заводів Дарницького району міг вибухнути газовий балон.

Нагадаємо, 26 січня в Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Вибухи відбулися у Дніпровському районі столиці. Крім цього, уламки російської ракети впали у Голосіївському районі. Пізніше мер Кличка повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок влучання ракети в Голосіївському районі. Загинув 55-річний чоловік. Уламки ракети впали на нежитлове приміщення.

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