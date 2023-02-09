У Києві прогримів вибух на території колишнього заводу: є загиблі

На місце події відправилися усі служби, причини вибуху поки що невідомі.

У Києві прогримів вибух/ УНІАН

У Києві в Дарницькому районі пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Він зазначає, що на місце події відправилися всі необхідні служби.

За словами мера, інформація уточнюється, фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху.

Після цього Кличко повідомив, що внаслідок вибуху вже відомо про одну загиблу людину.

"За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці одна людина загинула", – написав мер міста у Telegram.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, на території одного з колишніх заводів Дарницького району міг вибухнути газовий балон.

Після цього в КМВА уточнили, що внаслідок вибуху одна людина загинула. Ще трьох людей вдалося витягнути з-під завалів, їм надається медична допомога.

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Мер міста Кличко повідомив, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу. Рятувально-пошукові роботи продовжуються.

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Нагадаємо, 26 січня в Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Вибухи відбулися у Дніпровському районі столиці. Крім цього, уламки російської ракети впали у Голосіївському районі. Пізніше мер Кличка повідомив, що одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок влучання ракети в Голосіївському районі. Загинув 55-річний чоловік. Уламки ракети впали на нежитлове приміщення.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що сценарій захоплення Києва окупантами нереалістичний. РФ уже п’ять місяців не може взяти Бахмут, який у багато десятків разів менший за кількістю населення станом до повномасштабного вторгнення. Тому 3-мільйонна столиця України окупантам недосяжна. Але бажання захопити Київ є у ментальності росіян. Вони мріють, щоб Україна впала, а для цього має впасти столиця.

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