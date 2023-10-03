У Британії закінчилися засоби ППО і боєприпаси для України - The Telegraph

Крім того, країна не може дозволити собі поставити Україні більше танків Challenger.

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Британія виснажила запаси озброєння для України / Скріншот відео Міноборони Великої Британії

У Британії закінчилися засоби ППО і боєприпаси для відправки в Україну, анонімно заявив виданню The Telegraph високопоставлений військовий чиновник.

Бен Воллес перед своєю відставкою з поста міністра оборони закликав британського прем'єра Ріші Сунака виділити ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, збільшивши фінансування взятих Лондоном обов'язків перед Києвом на 50%.

Однак не всі з цим в Британії згодні. Як зазначило високопоставлене військове джерело The Telegraph, країна вже виснажила ресурси у наданні озброєння і повинна спонукати інші країни до посилення допомоги України.

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"Ми віддали все, що могли собі дозволити. Надавати мільярди більше не означає давати мільярди британського спорядження. Ми віддали рівно стільки, скільки можемо собі дозволити", - сказав співрозмовник видання.

При цьому країна продовжить постачати інше обладнання українським військовим.

"Ми продовжимо постачати обладнання для забезпечення України, але зараз їм потрібні такі речі, як засоби ППО і артилерійські боєприпаси, а все це у нас закінчилося", - пояснив чиновник.

Водночас "перспектив поставки більшої кількості британських танків Challenger в Україну немає", додав він.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо Challenger 2 ("суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини. Озброєння: гармата 120-мм L30E4;

довжина ствола, калібрів 55;

боєкомплект гармати 52;

Приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, Нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2. Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косово та Іраку. У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великобританії.

Військова допомога Україні - останні новини

Напередодні Захід у підтримці України ледь не розкололи дві події - голосування в Конгресі (коли американці ухвалили законопроект про тимчасове фінансування уряду на випадок шатдауну без закладених коштів для України) і перемога на виборах у Словаччині (яка раніше надавала величезну військову допомогу ЗСУ) "друга Путіна" і однодумця угорського прем'єра Віктора Орбана Роберта Фіцо.

Однак в ЄС і Вашингтоні запевняють, що підтримка України буде сильна. Як сказала представник Білого дому Карін Жан-П'єр, "Путін помиляється", якщо думає, що Європа втомиться від війни.

На тлі останніх гучних подій Білий дім анонсував наступний пакет військової допомоги, куди, за чутками в ЗМІ, можуть увійти ATACMS. А Європарламент підтримав поправки до бюджету ЄС про створення Українського фонду у 50 млрд євро.

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