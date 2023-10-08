Загроза ударів Росії взимку: у ЗСУ назвали об'єкти, які захищатиме ППО

Існує цілий перелік об'єктів, які агресор Росія потенційно може захотіти уразити, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Війська ППО ЗСУ будуть по-максимуму працювати проти ворожих цілей - Ігнат / Колаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скріншот YouTube

Західні системи протиповітряної оборони прикриватимуть енергетичний сектор України, стратегічні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Є цілий перелік критичних об'єктів, які потенційно може уразити ворог. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що західні ППО під час опалювального сезону захищатимуть об'єкти енергетики та іншої критичної інфраструктури.

"Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які і були в минулому році. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об'єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора в цілому, а також на стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури", - пояснив Ігнат. відео дня

За його словами, існує цілий перелік об'єктів, які російські окупанти, можливо, теж захочуть уразити.

"Також вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", - уточнив спікер ПС.

При цьому Юрій Ігнат підкреслив, що Україні, як і раніше, не вистачає систем захисту, тому Повітряні сили беруть на озброєння всіляку зброю, яка дозволяє уражати цілі в повітрі. Війська ППО працюватимуть по-максимуму, щоб збивати якомога більше ворожих цілей.

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