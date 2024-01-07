Шарахнули по своїх: ростовська ППО випадково відкрила вогонь по російських десантниках

Оператор, що стріляв, брав участь у війні проти України і був навіть "нагороджений".

https://glavred.net/ukraine/sharahnuli-po-svoim-rostovskaya-pvo-sluchayno-otkryla-ogon-po-rossiyskim-desantnikam-10531292.html Посилання скопійоване

Навчання десантників РФ чомусь проходили вночі / Колаж Главреда. Фото: vitalykuzmin.net

На Кузьмінському військовому полігоні у Ростовській області під час навчань окупантів російська ППО "спрацювала" по групі десантників, повідомляє наближений до російських спецслужб пропагандистський Telegram "Кремлівська табакерка".

Повідомляється про загибель двох військовослужбовців РФ "під час десантування вночі по абсолютно дурній випадковості".

"Літак з десантом на борту прибув за вказаними координатами і почав вивантаження десанту неподалік від полігону "Кузьминка". Коли військові почали наближатися до землі - по них було відкрито вогонь", - йдеться в повідомленні. відео дня

Один з операторів "Рогатки" (зенітна гармата ЗУ-23-2, яка застосовується для ураження повітряних цілей на низьких висотах) прийняв навчання за реальну висадку десанту. Більшість пострілів пройшли повз, проте двоє військових отримали поранення, несумісні з життям.

За цим фактом вже розпочато розслідування. За словами джерела каналу, до події оператор, що стріляв, пробув на посту не менш як 14 годин. Це, стверджують пропагандисти, порушення усіх можливих норм.

Окремо наголошується, що оператор брав участь у війні проти України і був навіть "нагороджений".

Загиблі ж не встигли взяти участь у бойових діях проти України, нарікають пропагандисти.

Інциденти в Ростові

Україна в ніч на 17 грудня завдала масованого удару по трьох військових аеродромах окупантів, повідомили РБК-Україна джерела в ГУР. Щонайменше два інциденти підтверджують самі окупанти. Згідно з даними ГУР, українські дрони атакували у Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.

А в червні безпілотник-камікадзе підірвав НПЗ в Ростовській області. Раніше нафтопереробний завод був у володінні Віктора Медведчука.

Відомо, що Ростов є ще й перевалочним пунктом російської техніки для перекинутих угруповань ворога в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.