'Шанувальники Кремля злетіли у повітря': Федоров про підрив авто біля Мелітополя

Біля тимчасово окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами.

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Поблизу Мелітополя вибухнула автівка із колаборантами / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Під тимчасово окупованим Мелітополем невідомі підірвали авто з колаборантами та окупантами.

Відомо, що в окупованій Михайлівці пролунав потужний вибух. Виявлось, що підірвалось авто із чотирма колаборантами. За попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який частував окупантів.

"Поблизу Михайлівки колаборанти та окупанти збиралися відпочити в місцевому кафе, але трохи не дісталися - авто з чотирма шанувальниками Кремля злетіло у повітря прямо біля пункту призначення", - про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

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В автівці згоріли колаборанти / скріншот: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Удари по окупантам

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по базі окупантів під Бердянськом. База відпочинку "Хімік" в селі Новопетрівці була захоплена ворогами давно. Там була величезна концентрація як російської живої сили, так і військової техніки.

Окупанти в Запорізькій області несуть величезні втрати. "Тенденція кількості уражених окупантів збільшується. Вони їх просто заривають в землю, навіть не знаючи, кого і куди", - розповів Іван Федоров.

У Бердянську 21 травня штаб РФ злетів у повітря. Внаслідок нічного удару Сили оборони успішно уразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ.

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