Тягали за волосся і били в живіт: у Луцьку підлітки побили касира в супермаркеті

Побиття в магазині / Волинські Новини

У Луцьку троє молодих хлопців побили касирів в магазині Сім23.

Як повідомляє місцеве видання Волинські Новини, троє молодих людей, серед яких двоє неповнолітніх, побили двох касирів.

Зловмисників розшукали та затримали, а днями суд виніс їм вирок.

"Встановлено, що побиття працівників маркету, яке сталося у травні цього року, скоїли два учні "Луцького інституту ліцею №8" та учень Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею. Вони побили двох касирів і невідомого", - йдеться в повідомленні.

Молоді люди наносили постраждалим удари в обличчя, живіт і тягали за волосся. У вироку зазначено, що тілесні ушкодження отримав тільки один з касирів.

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Як покарали підлітків

У суді обвинувачені визнали свою провину, а потерпілий у заяві вказав, що претензій до своїх кривдників не має.

Враховуючи всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання строком на два роки, ще один отримав рік умовного покарання.

Раніше ми повідомляли, що в Тернопільській області поліцейські затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві 22-річної дівчини. Її тіло 6 грудня виявив у дворі одного з будинків обласного центру місцевий житель. Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть дівчини.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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