Сєвєродонецьк, Дмитрівка, Немішаєве та інші: триває евакуація за різними напрямками

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє про хід евакуації 14 березня.

8 автобусів з Дмитрівки прибули до Білогородки, пізніше рушатимуть у Київ.

Ще близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька до Слов'янська.

Також автобуси з людьми вирушили за маршрутом Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут – Слов’янськ.

16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ.

Раніше Тимошенко повідомив про напрямки гуманітарних коридорів евакуації 14 березня:

1. Бердянськ - Маріуполь (колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху)

2. Богданівка та Нова Богданівка - Бровари

3. Перемога – Бровари

4. Бобрик – Бровари

5. Гостомель – Білогородка

6. Немішаєве та Ворзель – Білогородка

7. Дмитрівка – Білогородка

8. Сєвєродонецьк – Слов’янськ

9. Попасна – Слов’янськ

10. Гірське – Слов’янськ.