Сєвєродонецьк, Дмитрівка, Немішаєве та інші: триває евакуація за різними напрямками

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє про хід евакуації 14 березня.
8 автобусів з Дмитрівки прибули до Білогородки, пізніше рушатимуть у Київ.
Ще близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька до Слов'янська.
Також автобуси з людьми вирушили за маршрутом Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут – Слов’янськ.
16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ.
Раніше Тимошенко повідомив про напрямки гуманітарних коридорів евакуації 14 березня:
1. Бердянськ - Маріуполь (колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху)
2. Богданівка та Нова Богданівка - Бровари
3. Перемога – Бровари
4. Бобрик – Бровари
5. Гостомель – Білогородка
6. Немішаєве та Ворзель – Білогородка
7. Дмитрівка – Білогородка
8. Сєвєродонецьк – Слов’янськ
9. Попасна – Слов’янськ
10. Гірське – Слов’янськ.