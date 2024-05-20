"Сіра зона" в Харкові: експерт розповів, на скільки кілометрів прорвався ворог

Попри те, що армія країни-агресорки Росії зайняла "сіру зону" у прикордонні на півночі Харківської області, першої лінії оборонних споруд вона так і не дісталася, сказав військовий експерт Владислав Селезньов, передає FREEДОМ.
Він також підкреслив, що захисні оборонні споруди не зводять ближче ніж за 5-8 км від кордону.
"Активні ворожі не лише розвідувальні, а й ударні безпілотники, мінометні системи, артилерійські системи, керовані авіабомби перетворювали б на попіл не лише побудовані інженерні фортифікації, а й особовий склад та будівельну техніку, яка могла б використовуватися для проведення таких робіт. Тому відстань 8-10 км для першої лінії оборони — це найбільш раціональний та конструктивний підхід… Після першої лінії йде друга, далі — третя. Третя вважається найбільш потужною системою загороджувальних та захисних споруд", — пояснив Селезньов.відео дня
За його словами, перша лінія оборони традиційно слабша за наступні.
"Але в будь-якому випадку лінія фортифікації виконує свою місію. І ми маємо абсолютно чітко артикулювати наступне: попри те, що противник зайняв "сіру зону" у нашому прикордонні на півночі Харківської області, першої лінії оборонних споруд він ще не дістався. Просування російських солдатів складає на різних ділянках три, шість, до восьми кілометрів. А я нагадаю ще раз: 8-10 км — на такій відстані від лінії державного кордону розташована перша лінія інженерних фортифікацій", — наголосив військовий експерт.
Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
Ситуація в Харкові - останні новини
Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - там станом на обід 19 травня відбулося вже 7 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб.
РФ стягнула для наступу на Харківщині 15 тисяч військових, сказав Михайло Подоляк.
Ціль російських військ на Харківщині полягає в тому, щоб наблизитись до Харкова на відстань пострілу звичайної гармати.
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