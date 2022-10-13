"Збірний образ терориста": Зеленський жорстко "припечатав" Путіна

Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу Володимира Путіна / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Путін є збірним образом терориста для України та її жителів. Про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькій ZDFheute Nachrichten.

За словами президента, російський диктатор зараз або не хоче вести діалог з Україною, або не розуміє, що з кожним ракетним ударом шанси на переговори зникають.

При цьому він підкреслив, що Україна залишає можливість для переговорів, але вже з іншим президентом РФ.

"Він (Путін - ред.) для нас сьогодні, для нашої країни - це об'єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче ні про що говорити. Тому ми говоримо, так як ми країна, яка виступає за мир, ми говоримо, що так, ми з Росією будемо говорити, але з іншою особою вже", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

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