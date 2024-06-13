Найгарячіші напрямки фронту влітку: експерт сказав, де ЗСУ можуть мати успіх

До кінця літа окупанти будуть намагатись захопити Часів Яр, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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До кінця літа ЗСУ можуть повернути частину або всі території, які росіяни захопили під час наступу на Харків / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Не виключено, що до кінця літа ЗСУ зможуть повернути частину або всі території, які росіяни захопили під час наступу на Харків. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає ТСН.ua.

"У нас в цей період буде переважно оборона, виключно оборонні дії. По деяким напрямках можуть бути системні контратаки. Наприклад, я більш ніж впевнений, що на Харківському напрямку ми виведемо наші контратаки на системний рівень. Не виключаю, що до кінця літа ми можемо повернути частину або всі території, які росіяни захопили під час харківського перформансу", - аналізує ситуацію Олександр Коваленко.

Експерт також припускає, що для армії країни-агресорки Росії буде пріоритетним Покровський напрямок.

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"На цьому напрямку вони будуть діяти одразу на південному фланзі, виходячи до річки та водосховища, на північно-західному напрямку вони будуть рухатись в напрямку Воздвіженки, щоб потім намагатись перерізати головну логістичну артерію", - каже Коваленко.

Він додає, також є вірогідність того, що окупанти будуть рухатись в напрямку Торецька.

"Тобто до кінця літа можуть відкрити Торецький напрямок. І, звісно, до кінця літа вони будуть намагатись захопити Часів Яр. До кінця літа на приміському напрямку будуть намагатись взяти під повний контроль Старомайорське та Врожайне. На Оріхівському напрямку будуть намагатись вирівняти лінію боєзіткнення", - наголошує Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, в Україні на фронті почався дуже важкий період.

В той же час, війська РФ намагаються просунутися углиб Часового Яру, однак місто перебуває під контролем ЗСУ.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що найбільша активність російських військ спостерігається на Покровському і Лиманському напрямках.

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