Саботують накази офіцерів і самі себе калічать: окупанти зривають наступ війська РФ – Генштаб

Російські солдати імітують легкі поранення, щоб їх не забрали у бій.
Російські окупанти деморалізовані через великі втрати армії РФ на війні проти України. Багатьом загарбникам дуже не хочеться і самим стати 200-ми, тому вони шукають різні варіанти, як уникнути того, щоб їх кинули у бій проти воїнів ЗСУ.
Щоб не брати участі у бойових діях, вони самі себе калічать і наносять собі рани. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій", – йдеться у повідомленні.
Деякі окупанти просто не слухаються наказів своїх командирів.
"Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо коли це стосується наступальних дій", – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Раніше міністр оборони Резніков зазначав, що Україна повинна берегти сили свого оборонного сектору і накопичувати їх, адже війна – це марафон, а не спринтерська дистанція. У той же час він наголосив, що ні про яке "заморожування" війни не може бути й мови.
Також раніше повідомлялося, що один із зенітних ракетних дивізіонів Збройних сил України показав надзвичайну майстерність, зумівши збити за 3 хвилини шість російських ракет "Калібр".
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