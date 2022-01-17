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З матом, бійками та розбитим авто: як Порошенко проривався на засідання суду

17 січня 2022, 14:46

Фанати Петра Порошенка розгромили автомобіль біля аеропорту в Києві.

Петро Порошенко
Петро Порошенко повернувся в Україну зі скандалом / УНІАН

У понеділок, 17 січня, в міжнародному аеропорту Києва прихильники колишнього президента України Петра Порошенко побилися з автомобілістами.

Конфлікти між водіями і послідовниками політика потрапили на відео. Один з роликів опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

Кілька чоловіків у камуфляжній формі, яких назвали прихильниками Порошенка, перегородили дорогу потоку машин. Вони проігнорували крики дівчини з ближнього до них автомобіля з вимогою звільнити дорогу для проїзду. Прогнати їх вдалося тільки прибулим співробітникам поліції.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

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На іншому відео натовп людей, яких також позначили як прихильників колишнього президента, вже сама кілька разів вдарила автомобіль. Подію зняв водій, який перебував у машині під час нападу.

Агресивні люди застрибнули до автомобіліста на капот, розбили лобове скло, зламали ліве бічне дзеркало.

Додамо, що самому Порошенку в аеропорту довелося пробиватися через натовп журналістів і осіб, які його супроводжували. У пориві екс-"гарант" не витримав і смачно вилаявся.

"Вашу матір...", - прокричав Порошенко, прориваючись крізь натовп.

Увага! Відео містить ненормативну лексику:

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Додамо, що автомобілі з кортежу нардепа і п'ятого президента України Петра Порошенка по дорозі з аеропорту в Печерський районний суд порушили правила дорожнього руху.

Машини повернули ліворуч з ряду, який передбачає рух прямо або направо, після чого виїхали на смугу для громадського транспорту.

Повернення Порошенка в Україну

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко заявив, що йому не віддають паспорт вже більше 10 хвилин. Він назвав те, що відбувається провокацією і закликав пустити його на територію України.

Він також виступив перед будівлею аеропорту перед своїми прихильниками.

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