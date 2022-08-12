Відсталі російські порядки: у Генічеську в черзі затоптали пенсіонера

У Генічеську затоптали пенсіонера / pixabay.com

Російські "порядки" окупантів постали у всій своїй красі - в Генічеську розлючений натовп затоптали на смерть пенсіонера, повідомляє у Facebook голова Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань.

За словами призначеного російськими окупантами колаборанта Сергія Мухіна, це сталося в черзі за пенсією.

Трагедія сталася через те, що за грошима з'їхалися жителі з усього району, тому на місці утворився хаос.

"Російські порядки, як і сама Росія - відстала країна і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитися до багатьох недоліків в українських реаліях, але щоб людину затоптали в черзі за пенсією?"- зазначив Хлань.

Раніше Главред писав, що російські окупанти на стільки бояться наступу українських захисників, що намагаються оборонятися всім, що знаходять. У Херсоні вони навіть встановили протитанкові їжаки, але не звичайні залізні, а дерев'яні.

Судячи з усього, коштів на нормальні залізні їжаки їм не вистачило.

Новини Херсона дивіться онлайн

Окупанти зробили шестикутний хрест зі стовбурів дерев, які вони прибили один до одного.

Читайте також: