Росіяни шалено бояться: в ЗСУ розкрили деталі нової тактики ударів авіації РФ

Протягом останнього тижня Росія зазнала значних втрат у авіації. Пілоти вертольотів Ка-52 почали здійснювати атаки з значно більших відстаней.

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В ЗСУ розкрили деталі нової тактики ударів авіації РФ / Колаж Главред, фото: Скріншот з відео Міноборони РФ, УНІАН

Російські війська застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 з відстані, щоб не залітати в зону ураження української протиповітряної оборони. Про сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода.

"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз", - розповів Штупун.

Раніше він стверджував, що вертольоти Ка-52 представляють загрозу для української бронетехніки, оскільки можуть атакувати з відстані приблизно 10 кілометрів. Тоді ж він вказував, що можлива атака на аеродром в окупованому Бердянську, де базувалися гелікоптери Ка-52, може в подальшому знизити кількість російських авіаударів на цій фронтовій ділянці.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович розповів, що російська окупаційна армія не має здобутків районі Авдіївки Донецької області. Росіяни зазнали величезних втрат, а просування тактичного плану не відповідають їхній ціні.

Водночас, Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників на Заході в першій половині 2024 року. Для того щоб Києву передали літаки, потрібно завершити навчання пілотів і підготувати потрібну інфраструктуру. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ збили вже пятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині.

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