Як удари ATACMS по аеродрому в Бердянську допоможуть у наступі: у ЗСУ зробили прогноз

ЗСУ очікують зменшення інтенсивності авіаударів по позиціях українських військових на Таврійському напрямку після атаки на аеродром в Бердянську.
Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів в ефірі телемарафону про наслідки ударів по аеродрому в Бердянську для українського контрнаступу на Запорізькому напрямку.
Зокрема, вертольоти ВКС РФ досі залишаються великою небезпекою для бронетехніки ЗСУ.
"Вертольоти, наприклад Ка-52, вони мають можливість бити з десь 10 км. Тобто, це велика небезпека для нашої бронетехніки", - сказав Штупун.
Однак у окупантів після "бавовни" на аеродромах побільшало "плече" пересування їхньої авіації. ЗСУ очікують зменшення кількості авіаударів ворога.
"Ми не скажемо, що ми впоралися на 100% з цією проблемою, але зараз підліт вертольотів, літаків росіянам буде обходитися дорожче, "плече" пересування буде більше. Якщо не в короткостроковій, то десь в середньостроковій або в дальній перспективі ми очікуємо трошки зменшення авіаударів", - пояснив спікер військ "Таврії".
Що відбувається на Запорізькому напрямку
На цій ділянці фронту ЗС РФ постійно атакують, перевіряють, де ЗСУ погано закріпилися, та намагаються відновити втрачене положення, зокрема південно-західніше Роботиного.
У Сил оборони є успіхи південніше Роботиного.
"Ми продовжуємо наступальні дії і маємо частковий успіх південніше Роботиного. Ну, ворог намагається десь на флангах турбувати", - зазначив Штупун.
Удари ATACMS по аеродромах
Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS.
Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. Унаслідок ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.
В Офісі президента натякнули, що відтепер ЗСУ зможуть бити по всій території Криму та Донбасу. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав цей етап "новим розділом" у російсько-українській війні.
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