"Помаранчевих" областей в Україні вже 12: де ситуація з коронавірусом найгірша

Ситуація з коронавірусом в Україні загострюється / Reuters

За даними українського МОЗ, станом на сьогодні, 7 жовтня, 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Про це свідчить статистика індикаторів карантину на сайті відомства.

Так, в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

При цьому в деяких регіонах спостерігається навіть "червоний" рівень динаміки covid-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонський області-62.2%, Полтавський - 58.3% і Київський - 54.6%.

Статистика станом на ранок, 7 жовтня / moz.gov.ua

Рівень захворюваності по країні становить 334 на 100 000 громадян. Найвищий рівень захворюваності у Чернівецькій області (715 на 100 000), Луганській (687), Харківській (477), Запорізькій (432) та Сумській (424). Станом на 7 жовтня, тільки в Кіровоградській області рівень захворюваності в межах порогового значення в 75 випадків на 100 000 жителів – там показник 74.

У Києві рівень захворюваності - 221 випадок на 100 000 осіб. Столиця - в жовтій зоні епідопасності.

Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 7 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 125 жителів країни. У тому числі захворіла 1421 дитина і 341 медпрацівник. За минулі 24 години було госпіталізовано 3 541 осіб; летальних випадків - 314 (добою раніше було 320); одужали - 4 380 осіб.