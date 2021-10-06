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Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний

6 октября 2021, 02:20
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Індійський штам коронавірусу проявляє себе набагато раніше, ніж "уханьський". Людина розуміє, що хвора вже за два-три дні після зараження.

коронавірус
Названо головну небезпеку штаму Дельта / Reuters

Штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Учений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу.

Як сказав академік в інтерв'ю виданню Апостроф, головна небезпека Дельта-штаму в його "чіпкості" й дуже швидкому розмноженні в організмі людини.

За словами Комісаренка, штам Дельта мутував і на відміну від уханьського вірусу "відростив більш чіпкі шиповидні відростки". Крім того, він "навчився" в тисячу разів швидше розмножуватися в порівнянні з початковим варіантом хвороби.

"Головна небезпека криється в його мутації. Він містить рибонуклеїнову кислоту, яка має різні частини, що кодують різні протеїни. Зокрема, шиповидний s-протеїн, який знаходиться на поверхні вірусу. І саме цей протеїн відповідає за зв'язування вірусу з клітинами людини, де і починається його розмноження. У варіанті Дельта є кілька амінокислот в шиповидному протеїні, які поліпшили його зв'язок з рецептором, і таким чином він став краще розвиватися в клітинах людини", - пояснив учений.

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Читайте такжеCOVID-штам "Дельта": інфекціоніст назвав перші симптоми та алгоритм дій при лікуванніТакож відмінною рисою штаму Дельта стало те, що він частіше діагностується у молодих людей.

"Проявляє він себе набагато раніше, ніж "уханьський". Він дуже агресивний. Людина розуміє, що хвора вже за два-три дні після зараження. Сам перебіг захворювання важкий", - уточнив Комісаренко.

Що відомо про штам Дельта

Дельту вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам таким, що "викликає занепокоєння", оскільки він є заразнішим.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективні Але епідеміологи в США стверджують, що вакциновані особи, інфіковані Дельтою, можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам Дельта часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.

viber
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