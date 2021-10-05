Пік буде в середині жовтня: у МОЗ повідомили, коли хвиля коронавірусу піде на спад

У МОЗ очікують пікове навантаження на систему від середини листопада до середини грудня цього року / УНІАН

В Україні спостерігається збільшення показників захворюваності на COVID-19, а пік може тривати місяць - від середини листопада до середини грудня.

Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ситуація в регіонах швидко погіршується. Кілька регіонів вже знаходяться в "помаранчевій" зоні. Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему — від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", — зазначив Кузін.

Читайте такжеУ МОЗ назвали тривожні симптоми, при яких хворому на коронавірус потрібна госпіталізаціяПредставник МОЗ також нагадав, що в Україні поки адаптивний карантин, при якому діє система індикаторів: якщо вони перевищують рекомендовані норми, тоді впроваджуються більш жорсткі карантинні обмеження.

За словами Кузіна, зараз в країні є розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень.

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"Зараз 44 тисяч ліжок у першій хвилі (лікарень — ред.). Додатково можемо розгорнути до 70 тисяч ліжок. У кожній області є резервні лікарні - одні, дві або навіть три, які будуть працювати в гіршому випадку", — розповів він, додавши, що навіть при гіршому сценарії розвитку захворюваності COVID-19 в Україні вистачить і ліжок, і кисню.

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 5 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 846 жителів країни. У тому числі захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 1 881 осіб; летальних випадків - 317 (добою раніше було 114); одужали - 4 229 осіб.