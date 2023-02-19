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Російський фронт може "посипатись" вже у квітні-травні: експерт назвав істинну причину

19 лютого 2023, 17:45
Експерт підкреслив, що російські загарбники приділяють дуже багато уваги взяттю Бахмута.
Российские военные
Російський фронт може посипатись у квітні-травні / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська зазнають шалених втрат, намагаючись захопити Бахмут. У зв'язку з цим ворожий фронт може посипатись вже навесні – у квітні-травні. Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Росіяни дуже багато приділяють уваги взяттю Бахмута. Останній раз щось подібне у світовій історії було, коли японці захоплювали Порт-Артур. Тоді японці втратили дуже багато своїх військових. Зараз, через 100 з гаком років, росіяни повторюють долю японців", - розповів Киричевський в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, оборона Бахмута дозволить українським захисникам краще підготувати контратаку цієї весни.

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"Відповідно до того, що росіяни під Бахмутом втрачають колосальні людські ресурси, є шанс, що російський фронт може дуже швидко посипатись. Якщо наші Сили оборони зможуть тримати оборону Бахмута ще кілька місяців, то це дуже виснажить російських окупантів. Тому, чим довше ми зможемо перемелювати росіян біля Бахмута, тим більше в нас буде можливостей для контратаки у квітні-травні. На практиці, коли росіяни виснажуються, то їхній фронт просто сиплеться і звільнення наших територій відбувається значно швидше", - додав він.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Дивіться відео ТСН – як в Бахмуті і околицях виживають мешканці

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