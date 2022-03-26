Війська РФ окупували Славутич

Славутич окупувала РФ / соцмережі

Славутич окупований російськими збройними формуваннями. Про це заявив мер міста Юрій Фомічов.

"Славутич відсьогодні в окупації. Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція прийняли рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють ", – розповів Фомічов.

За його словами, при вторгненні російська армія вбила трьох жителів міста, які вийшли на мітинг. Сили військ виявилися нерівними. Тому захисники міста вирішили не ризикувати життями мирних жителів і не чинили опір окупантам.

читайте такожПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає-експерт з РФ"Все місто, хто залишився, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич – це Україна, що нам не потрібно тут нікого іншого, тому що це наша земля, ми самі знаємо, як нам тут жити. І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською Конституцією, зі своїм кодексом етики", - додав мер.

Фомічов зазначив, що з окупантами ведуться переговори про можливість евакуації людей з міста.

Також він підкреслив, що з 19.00 до 07.00 у Славутичі буде введено комендантську годину, але її контролюють окупанти.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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