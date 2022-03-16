Російські окупанти обстріляли колону біженців з Маріуполя: важко поранена дитина

Російські окупанти обстріляли колону біженців з Маріуполя: / скріншот з відео

Російські агресори вдарили артилерією по автомобільній колоні з біженцями, які їхали з обложеного Маріуполя. Про це повідомляється на офіційному каналі Запорізької ОВА у Telegram.

На даний момент відомо, як мінімум про п'ять поранених, серед яких ‒ дитина. Він перебуває у важкому стані. 16 березня близько 16.00 в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, які рухалися по трасі в бік Запоріжжя.

Постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням фахівців клініки Охматдит, повідомили в Генштабі.

В результаті обстрілу на полі вздовж траси почалася пожежа. У Запорізькій ОВА повідомили, що не мають інформації про загиблих. У той же час Генштаб зазначає, що втрати є, проте не повідомляється, скільки біженців з Маріуполя загинуло.

читайте такожРосійські загарбники в Харкові обстріляли поїзд з біженцями

Нагадаємо, раніше в п'ятницю, 4 березня, в Київській області в результаті обстрілу цивільного автомобіля з танкових кулеметів дві людини загинули, в тому числі дитина.

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, ще чотири людини. поранений.

По цивільному автомобілю окупанти відкрили вогонь з танкових кулеметів.