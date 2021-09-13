Росіянина хочуть судити в Україні: деталі затримання в Чехії учасника захоплення Криму

Олександр Франчетті / Скріншот

Стали відомі подробиці затримання в аеропорту Праги громадянина Росії Олександр Франчетті, якого звинувачують у пособництві в російській окупації Криму.

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, росіянин затриманий в Чехії за запитом України для притягнення до відповідальності за вчинення низки злочинів проти України, передає Інтерфакс-Україна.

Представник українського зовнішньополітичного відомства пояснив, що затримання підозрюваного стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців.

За його словами, Франчетті мають притягнути до відповідальності за скоєння низки злочинів проти України, зокрема участь у російській окупації Криму.

Ніколенко додав, що українська сторона в даний час працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

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Що відомо про затримання Олександра Франчетті

Раніше повідомлялося про те, що в аеропорту міста Прага в неділю, 12 вересня, за запитом офіційного Києва був затримано громадянина Росії Олександра Франчетті. Він брав участь у подіях, пов'язаних із захопленням Криму. Про це заявив прес-секретар президії поліції Чехії Ондржей Моравчик.

Російського громадянина затримали на базі міжнародного ордера, який був виданий Києвом.

"Можу підтвердити, що в аеропорту Праги був затриманий громадянин РФ на підставі ордера на арешт, виданого Україною", - зазначив Моравчик.