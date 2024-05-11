Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

Російські окупанти активізували бойові дії на півночі Харківщини, однак ситуація на цьому напрямку боїв залишається під контролем українських військ. Водночас, один із російських підроздлів відмовився виконувати наказ керівництва і наступати на Харківщині. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Телеграмі.
Агент руху "Атеш", що проходить військову службу в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС РФ повідомив про відмову одного з підрозділів виконувати наказ та відправлятись на штурмові дії в Харківській області.
Зазначається, що причиною таких дій одного з російськимх підрозділів є те, що вони добре обізнані про якість укріплень на російсько-українському кордоні. Крім того, вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російських сил.
"Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", - – зазначається в повідомлені "Атеш".
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Наступ РФ на Харків - ситуація на Харківщині
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти в найближчі дні, ймовірно, збільшать активність наступальних дій на півночі Харківської області. Головною метою таких дій противника є відкидання українських сил від кордону з Бєлгородською областю та просування в бік Харкова в межах дії ствольної артилерії, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
РФ розпочала нову хвилю наступу на Харківську область, але основні сили окупанти ще не задіяли. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-го окремого штурмового батальйону механізованої бригади Максим Жорін.
Уночі 10 травня російські війська обстрілювали Вовчанськ керованими авіабомбами та артилерією. Диверсійно-розвідувальні групи безуспішно намагалися прорвати кордон. ЗСУ впевнено утримують позиції, загрози для Харкова немає. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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