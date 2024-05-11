Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

У повідомленні партизанського руху "Атеш" зазначається, що деякі російські окупанти відмовились наступати на Харківщині через ряд причин.

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Один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, ua.depositphotos.com

Російські окупанти активізували бойові дії на півночі Харківщини, однак ситуація на цьому напрямку боїв залишається під контролем українських військ. Водночас, один із російських підроздлів відмовився виконувати наказ керівництва і наступати на Харківщині. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Телеграмі.

Агент руху "Атеш", що проходить військову службу в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС РФ повідомив про відмову одного з підрозділів виконувати наказ та відправлятись на штурмові дії в Харківській області.

Зазначається, що причиною таких дій одного з російськимх підрозділів є те, що вони добре обізнані про якість укріплень на російсько-українському кордоні. Крім того, вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російських сил.

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"Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом). Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", - – зазначається в повідомлені "Атеш".

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харків - ситуація на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти в найближчі дні, ймовірно, збільшать активність наступальних дій на півночі Харківської області. Головною метою таких дій противника є відкидання українських сил від кордону з Бєлгородською областю та просування в бік Харкова в межах дії ствольної артилерії, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

РФ розпочала нову хвилю наступу на Харківську область, але основні сили окупанти ще не задіяли. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-го окремого штурмового батальйону механізованої бригади Максим Жорін.

Уночі 10 травня російські війська обстрілювали Вовчанськ керованими авіабомбами та артилерією. Диверсійно-розвідувальні групи безуспішно намагалися прорвати кордон. ЗСУ впевнено утримують позиції, загрози для Харкова немає. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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