"Росіяни вже вимотались": війна в Україні переходить у нову фазу - Жирохов

ЗСУ контролюють фронт, в той час як російські окупанти знаходяться майже на межі можливостей. Противник хоче відновити сили, і це неспроста.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-uzhe-vymotalis-voyna-v-ukraine-perehodit-v-novuyu-fazu-zhirohov-10571225.html Посилання скопійоване

Сили окупантів майже вичерпані, тому війна переходить у нову фазу / Колаж: Главред, фото: flickr

На фронті ситуація вважається складною, однак контрольованою українськими силами. Зокрема новий наступ окупаційних військ РФ на Харківщині вже не можна назвати успішним. В інтерв'ю Главреду військовий експерт, історик та журналіст Михайло Жирохов розповів, що тепер бойові дії перейдуть, можна сказати, у нову фазу - позиційну війну.

Однак, він переконаний, що Росія не готова відмовлятися від своїх планів щодо України. Путіну та його армії просто потрібно відновитися, поповнити свої лави та підтягнути техніку, щоб з новими силами здійснити ще одну спробу наступу.

"Росіяни вже вимоталися, їм потрібен час для того, щоб набрати нових військових та дістати зі складів військову техніку. Противнику не вистачає сил, проте влітку він проведе ще один наступ. Росіяни наступатимуть лише на одному напрямку, одразу на чотирьох атакувати вони не зможуть", - зазначив Жирохов. відео дня

Якщо говорити про можливий напрямок нового російського наступу - наразі важко спрогнозувати, чи це буде район Вугледару, чи Часів Яр або ж Харківщина. Як каже експерт, навіть сам Генштаб РФ навряд чи вже визначився, де проводити наступну операцію. Наразі увага ворога зосереджена на накопиченні ресурсів, адже таких ресурсів, як у попередні роки у нього вже немає.

Жирохов вважає, що зараз в Росії вже починають розуміюти, що без повноцінної мобілізації набрати необхідну кількість людей до лав армії для реалізації задуманого буде вкрай непросто. Тому, якщо нинішні методи не спрацюють, можуть знадобитися більш радикальні кроки.

"Наразі противник використовує рекрутинг, але добровольці закінчуються. Дедалі менше людей йдуть до армії, щоб заробити гроші, тому до армії набирають найманців з африканських країн та мігрантів. У Росії вже є розуміння, що без повноцінної мобілізації буде дуже тяжко. І якою вона буде - прихованою чи відкритою - сказати поки що важко", - резюмував експерт.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Наступ армії РФ на Харківщині - що змінилося

Раніше повідомлялось, що на Харківщині українська армія знищила значну частину ворожого угруповання під Вовчанськом. Через це командування противника змушене було виводити звідти цілий полк.

Російські окупанти, як стало відомо, застосовують всі можливі типи озброєння для завдання ударів по позиціях українських військ і подальшого просування на Харківському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів на Харківському напрямку, зокрема нещодавно розбили колону росіян, яка направлялась в сторону Вовчанська.

Читайте також про ситуацію на фронті:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред