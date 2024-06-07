УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Росіяни вже вимотались": війна в Україні переходить у нову фазу - Жирохов

Анна Косик
7 червня 2024, 13:52
336
ЗСУ контролюють фронт, в той час як російські окупанти знаходяться майже на межі можливостей. Противник хоче відновити сили, і це неспроста.
армия РФ, оккупанты на танках
Сили окупантів майже вичерпані, тому війна переходить у нову фазу / Колаж: Главред, фото: flickr

На фронті ситуація вважається складною, однак контрольованою українськими силами. Зокрема новий наступ окупаційних військ РФ на Харківщині вже не можна назвати успішним. В інтерв'ю Главреду військовий експерт, історик та журналіст Михайло Жирохов розповів, що тепер бойові дії перейдуть, можна сказати, у нову фазу - позиційну війну.

Однак, він переконаний, що Росія не готова відмовлятися від своїх планів щодо України. Путіну та його армії просто потрібно відновитися, поповнити свої лави та підтягнути техніку, щоб з новими силами здійснити ще одну спробу наступу.

"Росіяни вже вимоталися, їм потрібен час для того, щоб набрати нових військових та дістати зі складів військову техніку. Противнику не вистачає сил, проте влітку він проведе ще один наступ. Росіяни наступатимуть лише на одному напрямку, одразу на чотирьох атакувати вони не зможуть", - зазначив Жирохов.

відео дня

Якщо говорити про можливий напрямок нового російського наступу - наразі важко спрогнозувати, чи це буде район Вугледару, чи Часів Яр або ж Харківщина. Як каже експерт, навіть сам Генштаб РФ навряд чи вже визначився, де проводити наступну операцію. Наразі увага ворога зосереджена на накопиченні ресурсів, адже таких ресурсів, як у попередні роки у нього вже немає.

Жирохов вважає, що зараз в Росії вже починають розуміюти, що без повноцінної мобілізації набрати необхідну кількість людей до лав армії для реалізації задуманого буде вкрай непросто. Тому, якщо нинішні методи не спрацюють, можуть знадобитися більш радикальні кроки.

"Наразі противник використовує рекрутинг, але добровольці закінчуються. Дедалі менше людей йдуть до армії, щоб заробити гроші, тому до армії набирають найманців з африканських країн та мігрантів. У Росії вже є розуміння, що без повноцінної мобілізації буде дуже тяжко. І якою вона буде - прихованою чи відкритою - сказати поки що важко", - резюмував експерт.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Наступ армії РФ на Харківщині - що змінилося

Раніше повідомлялось, що на Харківщині українська армія знищила значну частину ворожого угруповання під Вовчанськом. Через це командування противника змушене було виводити звідти цілий полк.

Російські окупанти, як стало відомо, застосовують всі можливі типи озброєння для завдання ударів по позиціях українських військ і подальшого просування на Харківському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів на Харківському напрямку, зокрема нещодавно розбили колону росіян, яка направлялась в сторону Вовчанська.

Читайте також про ситуацію на фронті:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Михайло Жирохов
Реклама

Головне за день

Вдарить температура +32 і заливатиме грозами: в Україні зміниться погода

Вдарить температура +32 і заливатиме грозами: в Україні зміниться погода

14:58 Синоптик
Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС: відома дата початку переговорів

Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС: відома дата початку переговорів

14:12 Україна
В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

13:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події 26369

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося 12106

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напою 7511

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напою

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєш 3739

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєш

Останні новини

14:58

Вдарить температура +32 і заливатиме грозами: в Україні зміниться погода

14:54

Спалили "жирні" цілі: ЗСУ накрили вогнем з HIMARS окупантів на Півдні

14:12

Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС: відома дата початку переговорів

13:52

"Росіяни вже вимотались": війна в Україні переходить у нову фазу - Жирохов

13:50

Утікач Дмитро Ступка розповів про проблеми батька після "п'яної" ДТП - деталі

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
13:47

Помер зірка фільму "Міцний горішок"

13:38

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту

13:38

Мало хто знає чим корисний борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал

13:15

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

Реклама
12:48

Зеленський у Франції сказав, на кого Путін нападе після УкраїниВідео

12:29

Макрон видзвонив Байдена: чи відправлять США свої війська в Україну - Politico

12:12

Король Чарльз III покинув Велику Британію - що сталося

12:06

Армія України вибиває окупантів: у ЗСУ розкрили ситуацію в Харківській області

11:59

Масштабні вибухи в Луганську: росіяни скаржаться на удар ракетами ATACMSВідео

11:59

Територіальних поступок РФ не буде: Зеленський заявив, що Україна виграє війнуВідео

11:39

У Росії під час репетиції вистави загинула 28-річна актриса

11:33

Як завантажити відео з TikTok: досвідчений хакер підказав геніальний фокусВідео

11:32

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сваркаВідео

11:30

Комарів в саду та будинку більше не буде: потрібно посадити лише 1 рослинуВідео

11:11

Порошенко став багатшим на 230 мільйонів лише за травень - ЗМІ

Реклама
11:05

Україну викликають на переговори: ЄС вже готує членство - Financial Times

11:03

Буде удар по Кримському мосту: названо два завдання, які вирішують ЗСУ

11:01

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву

10:58

ЗСУ перейшли в наступ і відбили стратегічний населений пункт на Сході - Bild

10:45

Китайський гороскоп на завтра 8 червня: Собаки - будьте обережні з їжею, Драконам - потрясіння

10:29

У США готуються зробити заяву про зникнення Бейонсе

10:22

Нудьгувати не доводиться: колишній чоловік Ані Лорак показав з ким проводить час у ліжку

10:13

Удар по Україні 7 червня: в "Укренерго" оцінили ймовірність блекауту

09:51

Росія змінила тактику ударів по енергетиці: на Україну чекають проблеми - WP

09:43

Україна не зможе ефективно використовувати F-16 до 2025 року: у чому причина

09:35

Куди заливати гель для прання: досвідчені майстри розкрили хитрий лайфхакВідео

09:09

Путін випадково "злив" російські втрати у війні: в ISW оцінили слова диктатора

08:55

Гороскоп на завтра 8 червня: Близнюкам - злети і падіння, Скорпіонам - велике навантаження

08:20

Зеленський поїде з візитом до Берліна і вперше особисто виступить у Бундестазі

08:10

Масований удар по Україні 7 червня: скільки ракет та "Шахедів" вдалось збити ППО

08:10

Удар по колективному заходу: що мав на увазі ПутінПогляд

07:34

США виділять Україні новий пакет допомоги на $225 млн: що до нього увійде

06:35

Нічний обстріл ракетами та дронами: на Київщині спалахнула пожежа на підприємстві

06:10

РФ влаштувала пастку: чому недооцінювати ворога не потрібноПогляд

05:00

Гарна можливість заробити: за які 5 копійок готові платити тисячі гривень

Реклама
04:11

Бруд відпаде сам і без хімії: як вивести плями з старих каструль із нержавійки

03:35

Постійні відключення чи повний блекаут: влада готується до складної ситуації

03:00

Український співак розповів чому зрадниця Ані Лорак втекла до РФ насправді

02:39

Ракетна атака 7 червня: РФ атакувала Україну шахедами та балістикою

02:30

"Путін дуже боїться Заходу": Жданов пояснив, чому РФ провокує Альянс

02:22

Боротьба із бур’янами: у мережі розкрили геніальний метод із використанням газети

02:00

Коляденко після сварки з Білик розкрив деталі їхнього інтимного життя

01:33

Чому в кожному саду потрібно посадити горобинуВідео

00:51

Скоро можуть полетіти ракети: РФ підняла в повітря Ту-95 і вивела в море кораблі

00:47

Який вигляд має зять "мами Вєрки Сердючки" Білоконь - зворушливий момент на фото

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти