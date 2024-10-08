Росіяни самі збили БПЛА 'Охотник' на Донбасі: у Forbes дізналися причину

РФ хотіла приховати власну брехню про досягнення в галузі малопомітності, пише Forbes.

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На Донбасі впав російський БПЛА "Охотник" / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Літак країни-агресора РФ Су-57 навмисно збив у небі над Донбасом безпілотник С-70 "Охотник", який вийшов з-під контролю.

Після цього окупанти вдарили по місцю падіння БПЛА Іскандером, щоб знищити уламки, які можуть потрапити до рук Заходу, йдеться в матеріалі Forbes.

Незважаючи на дефіцит Іскандерів, у РФ вважають, що знищення С-70 "Охотник" було пріоритетним для країни-агресора.

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Водночас автори матеріалу стверджують, що попри спробу армії РФ знищити сліди, українці встигли забрати ключові компоненти збитого безпілотника С-70 для аналізу.

Не виключено, що тепер західні інженери можуть отримати інформацію, яка певною мірою зведе нанівець можливості С-70 щодо забезпечення його скритності, і ці БПЛА стануть менш корисними.

Також висловлюється припущення, що якщо Захід зможе побачити, як працює С-70 "Охотник", він зможе отримати доволі гарне уявлення і про те, як впоратися з Су-57.

Нагадується також, що РФ хотіла приховати власну брехню про досягнення в галузі малопомітності ("стелс"-технології).

"З огляду на російську культуру, цілком можливо, що навіть старші командири не знають про ці недоліки... Можливо, російське керівництво ось-ось дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник-невидимка насправді зовсім не "стелс". І дізнаються вони це, прочитавши в ЗМІ", - резюмували в Forbes.

Ураження ЗСУ російського СУ-57 8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Архангельської області РФ, що знаходиться за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції спершу повідомили про ураження одного найсучаснішого російського винищувача Су-57. Згодом в ГУР заявили, що уражених винищувачів Су-57 могло бути два. При цьому у відомстві лише констатували сам факт ураження, однак не розповіли ні про засоби ураження, ні про те, чия це операція. Однак ураження російського Су-57 стало першим випадком в історії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю. 5 жовтня поблизу міста Часів Яр Донецької області було збито великий російський безпілотник. За оцінками експертів, це новітній реактивний БПЛА С-70 "Охотник". Це суттєва втрата для ПКС РФ, адже таких безпілотників з реактивним двигуном існує всього кілька одиниць.

Нагадаємо, раніше військові 28-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку Донбасу. Літак намагався атакувати позиції Сил оборони України, але його було знищено влучним пострілом із ПЗРК.

Також українські захисники знищили російський Су-34 у Курській області. Літак ліквідували під час виконання бойового завдання зенітники Повітряних Сил ЗС України.

/ Инфографика: Главред

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