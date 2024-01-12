Російські війська зупинили наступ під Куп'янськом: ЗСУ перейшли в контрнаступ

З кінця грудня армія РФ припинила масштабні атаки бронетехніки на село Сіньківка Харківської області, в атаку відправляють лише окремі піхотні частини.

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Під Куп’янськом окупанти частково перейшли до оборони / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росіяни припинили масштабні атаки бронетехніки на Синьківку в Харківській області. Під Куп'янськом російська армія зупинила наступ та перейшла до часткової оборони. Про це повідомив журналіст BILD Юліан Рьопке.

"Російські війська припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області. Цей населений пункт вони намагалися взяти, щоби наступати далі на Куп'янськ. Вже близько двох тижнів в атаку там ідуть лише окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки", - зазначили в виданні.

За словами Рьопке, Збройним силам України вдалося перейти у контрнаступ та зайняти російські позиції поблизу Куп'янська.

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"В атаках українці використовують важку бронетехніку, наприклад, шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань кількох метрів до російських окопів, що чинить не лише вогневий, а й психологічний вплив на противника", - пише BILD.

Ситуація біля Куп'янська

Як повідомляв Главред, українські військові здійснили успішну контратаку поблизу Орлянки, звільнивши 1,7 квадратних кілометра території. Аналітики ISW вказують, що хоча російські та українські війська продовжують позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, не було підтверджень змін на лінії фронту в цьому районі.

Також військовий експерт Богдан Мірошниченко попередив, що посилення російських атак на ключових напрямках може відбутися протягом наступних 10 днів. Він прогнозує відновлення штурмових дій під Авдіївкою до 20 січня та наголошує, що осінньо-зимовий наступ окупантів ще не завершився.

Крім цього, на Куп'янському напрямку Сили оборони завдали супротивнику значних втрат, повідомила майор Надія Замрига. За її словами, росіяни можуть працювати хвилями, підтягуючи резерви, і ця тактика свідчить про їхню спробу знайти слабкі місця для подальшого прориву.

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