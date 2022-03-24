Росіяни злякалися своїх втрат і переводять війну в затяжну фазу – ОП/ УНІАН

Росія намагається перевести війну проти України в частково "затяжну фазу", тому що вже понесла дуже високі втрати в особовому складі та техніці. Ще одна причина у тому, що РФ не вдається просунутися далі на жодному з напрямків.

Москва намагатиметься знизити кількість щоденних втрат у російській армії, адже далі їм стає все важче приховувати від свого ж народу свої провали. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.

"Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки", – зазначив Подоляк.

Російські загарбники намагатимуться змінити свою тактику і запровадити у неї нові обов'язкові елементи, каже радник голови ОП.

Також він наголосив, що окупанти навмисно намагаються спричинити гуманітарні катастрофи у низці українських міст.

"Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф. Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності", – написав Подоляк.

Раніше у НАТО повідомляли, що загальні втрати російської окупаційної армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч осіб. Якщо ж рахувати вбитих разом з пораненими, зниклими безвісти, а також полоненими, то загальні втрати РФ у війні можуть доходити до 40 тисяч.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО під час виступу на саміті Альянсу. Він закликав країни-члени НАТО надати Україні літаки і танки для захисту від Росії.

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