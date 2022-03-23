Загальні втрати РФ в Україні сягають 40 тисяч солдатів - НАТО

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Загальний втрати російської окупаційної армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч осіб, розповів представник Північноатлантичного альянсу.

За його даними, загальні втрати, рахуючи з пораненими, зниклими безвісти, а також полоненими - можуть доходити до 40 тисяч, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

Він підкреслює, що такі дані були оприлюднені на офіційному брифінгу для журналістів на умовах анонімності

"7 000 – 15 000 російських солдатів, ймовірно, вбито в Україні, згідно з даними НАТО. Загальні втрати, включаючи поранених, полонених і зниклих безвісти, можуть становити від 30 000 до 40 000 осіб", - пише журналіст.

Додамо, що оприлюднена інформація заснована на розвідданих України та власних спостереженнях Альянсу.

Втрати РФ в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153 - отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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