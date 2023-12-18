Четверта хвиля наступу РФ: під Куп'янськом росіяни зосередили третину танків

Росіяни тиснуть на усіх напрямках, проте ЗСУ стримують сили ворога.

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Росія пішла у наступ / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

На Куп'янському напрямку російські окупанти зосередили 1000 з усіх 3000 перекинутих в Україну танків. В результаті уже четвертої хвилі наступу у окупантів немає значних просувань, зауважив в ефірі Еспресо майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

На Авдіївському напрямку росіяни зосередили понад 40 тис. особового складу, що є дуже значними силами, зазначив експерт.

"Втім, попри четверту хвилю наступу, значних просувань вони не мають. Там тривають дуже важкі бої. Сили оборони намагаються стримати ворога", - сказав він. відео дня

Тоді як на Куп'янському напрямку розміщено 130 тисяч особового складу, а також противником перекинуто 1000 танків.

"Велике угруповання військ противник зосередив на Купʼянському напрямку. Зокрема, 130 тис. особового складу, 2000 одиниць важкої техніки, з них 1000 танків. Взагалі росіяни зосередили понад 3000 танків по всій лінії фронту. Третина з них знаходиться на Купʼянському напрямку", - додав Гетьман.

Крім того, росіяни посилили й артилерійські підрозділи, зосередивши на Купʼянському напрямку понад 800 артилерійських систем.

"Все це угруповання буде намагатись вийти до річки Оскіл. Проте навіть якщо в них це вийде, то форсувати річку для них буде складно", - відповів Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Росія наступає

Понад тиждень росіяни ведуть новий масштабний наступ на сході України, намагаючись, в тому числі, оточити Авдіївку. Генерал Олександр Тарнавський підтвердив просування ворога до 2 км вглиб на окремих ділянках фронту.

Разом з тим, за даними Інституту вивчення війни, українські військові змогли просунутися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку.

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